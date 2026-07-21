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Представитель Дзюбы — о переговорах с клубами РПЛ: «Пока нет предложения, устраивающего обе стороны»

Дарик Агаларов
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста.

«Решения пока нет. На данный момент конкретики нет — идут переговоры и обсуждения. Было бы странно, если бы интерес клубов РПЛ отсутствовал. Понятно, что интерес к Артему есть. Но пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны. Все может измениться буквально за день. Дедлайном принятия решения является 11 сентября — закрытие трансферного окна в России. До этого момента все может произойти. Если вы вспомните переход Артема в «Акрон», то он случился за день до закрытия ТО. Если нужно будет ждать флажка, то будем ждать. Не хотелось бы, конечно, затягивать, но время покажет. Исключен ли вариант с завершением карьеры? Не хотелось бы сейчас об этом говорить. Будем исходить из того, что с каким-то из клубов мы договоримся и придем к общему знаменателю до конца трансферного окна», — сказал Гольдман «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Дзюба
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Максим Глушенков
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Александр Соболев
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П
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Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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