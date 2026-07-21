Представитель Дзюбы — о переговорах с клубами РПЛ: «Пока нет предложения, устраивающего обе стороны»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста.

«Решения пока нет. На данный момент конкретики нет — идут переговоры и обсуждения. Было бы странно, если бы интерес клубов РПЛ отсутствовал. Понятно, что интерес к Артему есть. Но пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны. Все может измениться буквально за день. Дедлайном принятия решения является 11 сентября — закрытие трансферного окна в России. До этого момента все может произойти. Если вы вспомните переход Артема в «Акрон», то он случился за день до закрытия ТО. Если нужно будет ждать флажка, то будем ждать. Не хотелось бы, конечно, затягивать, но время покажет. Исключен ли вариант с завершением карьеры? Не хотелось бы сейчас об этом говорить. Будем исходить из того, что с каким-то из клубов мы договоримся и придем к общему знаменателю до конца трансферного окна», — сказал Гольдман «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.