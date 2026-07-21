Батраков о 10-м номере: «Это была мечта. Большая честь»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выборе 10-го номера.

«Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе «Локомотива» на «РЖД Арене». Потом — выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером. Для меня и для преданных болельщиков «Локомотива» «десятка» — это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером. Постараюсь дальше радовать наших фанатов своей игрой», — сказал Батраков «СЭ».

В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал под номером 83. Он взял игровой номер, который ранее принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву, который перешел в «Краснодар».

В сезоне-2025/26 Батраков забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах.