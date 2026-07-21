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Батраков о 10-м номере: «Это была мечта. Большая честь»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото ФК «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выборе 10-го номера.

«Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе «Локомотива» на «РЖД Арене». Потом — выйти с капитанской повязкой. Теперь же, конечно, хотелось играть под 10-м номером. Для меня и для преданных болельщиков «Локомотива» «десятка» — это не просто номер. Для меня большая честь выступать под этим номером. Постараюсь дальше радовать наших фанатов своей игрой», — сказал Батраков «СЭ».

В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал под номером 83. Он взял игровой номер, который ранее принадлежал нападающему Дмитрию Воробьеву, который перешел в «Краснодар».

В сезоне-2025/26 Батраков забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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