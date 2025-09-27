«Локомотив» — «Рубин»: Баринов открыл счет после ошибки Ставера

«Локомотив» открыл счет в матче против «Рубина» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 78-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. После уго удара голкипер казанцев Евгений Ставер не сумел зафиксировать мяч и уронил его в свои ворота.