Источник: Лусиано может перейти из ЦСКА в «Бока Хуниорс» за 7 миллионов долларов

Нападающий ЦСКА Лусиано может вернуться в Аргентину, сообщает аккаунт Boca Info в соцсети X.

По информации источника, президент аргентинского клуба Хуан Роман Рикельме начал с ЦСКА переговоры по трансферу 25-летнего аргентинца. Сообщается, что армейцы запросили за форварда 7 миллионов долларов (около 6,1 миллиона евро).

Лусиано в январе 2026 года перешел в ЦСКА в результате обмена с «Зенитом». В обратном направлении из московского клуба ушел Игорь Дивеев. В сезоне-2025/26 нападающий провел за ЦСКА 13 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Контракт Лусиано с ЦСКА рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.