Источник: ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новичков

ФИФА рассматривает возможность введения запрета на регистрацию новых игроков для всех клубов РПЛ и соревнований, проводимых ФНЛ, сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, ранее аналогичные ограничения были применены к «Ахмату», а в дальнейшем трансферный бан может распространиться и на остальные российские клубы.

Отмечается, что причиной возможных санкций стала невозможность осуществления солидарных выплат. Для проведения таких операций ФИФА требует открыть счет в специальной клиринговой компании во Франции, однако российские клубы не могут выполнить это условие из-за действующих санкций Европейского союза.

Летнее трансферное окно в России открыто до 11 сентября.