Батраков оценил новую форму «Локомотива»: «Клуб радует»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» оценил новую форму команды на сезон-2026/27.

«Локомотив» представил гостевой и домашний комплекты формы во вторник, 21 июля.

«Локомотив» в последние два года в этом плане радует. Интересная форма. Хочется поблагодарить разработчиков. Потому что я смотрю на другие клубы и их формы мне нравятся меньше. В прошлом году у «Локомотива» тоже были топовые формы. Скоро выйдет еще одна — она вообще у меня в фаворитах. Круто!» — сказал Батраков «СЭ».