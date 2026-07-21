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21 июля, 22:42

Батраков оценил новую форму «Локомотива»: «Клуб радует»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» оценил новую форму команды на сезон-2026/27.

«Локомотив» представил гостевой и домашний комплекты формы во вторник, 21 июля.

«Локомотив» в последние два года в этом плане радует. Интересная форма. Хочется поблагодарить разработчиков. Потому что я смотрю на другие клубы и их формы мне нравятся меньше. В прошлом году у «Локомотива» тоже были топовые формы. Скоро выйдет еще одна — она вообще у меня в фаворитах. Круто!» — сказал Батраков «СЭ».

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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