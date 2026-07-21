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Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего сборной Уругвая Виньяса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федерико Виньяс.
Фото Getty Images

Нападающий мексиканского «Леона» и сборной Уругвая Федерико Виньяс может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Родри Васкес.

По информации источника, «Спартак» пока не делал официального предложения по 28-летнему форварду, но считается, что клуб готов предложить игроку наилучшие условия среди претендентов на уругвайца.

Также утверждается, что мексиканская «Толука» предложила за Виньяса 13 миллионов долларов. Кроме того, интерес к футболисту проявляют английский «Рексем» и неназванный немецкий клуб.

Последние два сезона Виньяс на правах аренды провел в испанском «Овьедо». В прошедшем сезоне он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах Ла лиги.

В активе Виньяса 3 матча на ЧМ-2026, в которых он не отметился результативными действиями.

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Федерико Виньяс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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