Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего сборной Уругвая Виньяса

Нападающий мексиканского «Леона» и сборной Уругвая Федерико Виньяс может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Родри Васкес.

По информации источника, «Спартак» пока не делал официального предложения по 28-летнему форварду, но считается, что клуб готов предложить игроку наилучшие условия среди претендентов на уругвайца.

Также утверждается, что мексиканская «Толука» предложила за Виньяса 13 миллионов долларов. Кроме того, интерес к футболисту проявляют английский «Рексем» и неназванный немецкий клуб.

Последние два сезона Виньяс на правах аренды провел в испанском «Овьедо». В прошедшем сезоне он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах Ла лиги.

В активе Виньяса 3 матча на ЧМ-2026, в которых он не отметился результативными действиями.