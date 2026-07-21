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Барриос: «Цель «Зенита» только одна — снова победить. Хотел бы провести много лет здесь»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2026/27.

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

«В следующем сезоне ставим только одну цель — снова победить. Что касается моего будущего, я бы хотел провести много лет здесь», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Барриосу 32 года. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В общей сложности футболист провел 261 матч за сине-бело-голубых, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

25 июля «Зенит» на выезде сыграет против «Акрона» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.

Источник: ТАСС
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Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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