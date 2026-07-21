Барриос: «Цель «Зенита» только одна — снова победить. Хотел бы провести много лет здесь»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2026/27.

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

«В следующем сезоне ставим только одну цель — снова победить. Что касается моего будущего, я бы хотел провести много лет здесь», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Барриосу 32 года. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В общей сложности футболист провел 261 матч за сине-бело-голубых, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

25 июля «Зенит» на выезде сыграет против «Акрона» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.