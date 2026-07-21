Полузащитник «Ахмата» Луна Диале перешел в аренду в аргентинский «Унион»
«Ахмат» объявил об аренде полузащитника Мауро Луна Диале в «Унион Санта-Фе».
Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.
Луна Диале перешел в «Ахмат» из «Униона» летом 2024 года. Он провел за грозненцев 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В прошедшем сезоне 27-летний футболист играл в аренде за аргентинский «Платенсе».
Источник: ФК «Ахмат»
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|1.11
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