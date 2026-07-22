Водное поло
Новости
Fina-2015 Fina-2017 Олимпиада
Уведомления
Главная
Водное поло

Сегодня, 11:12

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира

Павел Лопатко
Фото Федерации водных видов спорта России

Женская сборная России по водному поло в Сиднее победила сборную Нидерландов в четвертьфинальном матче суперфинала Кубка мира-2026 — 11:6.

Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы. Женская сборная России отобралась в суперфинал через второй дивизион турнира. Три лучшие сборные по итогам суперфинала получат путевки на чемпионат мира-2027.

Перед началом четвертьфинальной игры был исполнен гимн РФ.

В полуфинале 24 июля Россия сыграет с Испанией, которая победила Венгрию (8:7).

Екатерина Прокофьева.Сборная России по водному поло триумфально вернулась в элиту! С флагом и гимном победила грозные Нидерланды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по водному поло
Читайте также
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Дружба с Трампом может привести Инфантино в ООН. Станет ли глава ФИФА президентом планеты Земля?
София Позднякова впервые стала мамой
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
«Будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было». Большунов — о снятии санкций от МОК, позиции FIS, норвежцах и своей мотивации
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Суперфинал по водному полу 2026, женщины: формат и расписание турнира

Хамраева — о победе над Нидерландами: «Это только первый шаг на Кубке мира»
Новости
RSS RSS
Все новости