Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло в Сиднее победила сборную Нидерландов в четвертьфинальном матче суперфинала Кубка мира-2026 — 11:6.

Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы. Женская сборная России отобралась в суперфинал через второй дивизион турнира. Три лучшие сборные по итогам суперфинала получат путевки на чемпионат мира-2027.

Перед началом четвертьфинальной игры был исполнен гимн РФ.

В полуфинале 24 июля Россия сыграет с Испанией, которая победила Венгрию (8:7).