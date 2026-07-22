Черчесов — о трансферном бане «Ахмата»: «Нонсенс. Хотим погасить задолженность, но не имеем технической возможности»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» прокомментировал трансферный бан для грозненской команды.

«История с трансферным баном сказалась, хотя сама ситуация — нонсенс: получили запрет на регистрацию новичков из-за того, что готовы погасить задолженность, но не имеем технической возможности это сделать. В чем наша вина? Но клуб нас поддержал, спортивный департамент тоже отработал здорово — еще до этой истории мы все свои трансферные потребности закрыли. Хотя даже не догадывались, что она вообще случится. Теперь руководство решает данный вопрос. Все, что от нас зависело, на сборах мы выполнили. Завершаем подготовку к сезону», — написал Черчесов.