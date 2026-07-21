«Локомотив» представил два комплекта формы на сезон-2026/27

«Локомотив» показал два комплекта игровой формы на сезон-2026/27.

Домашняя форма выполнена с акцентом на историю клуба и железнодорожное наследие. При создании дизайна использовались элементы инженерной эстетики и архитектуры.

Комплект получил атласные материалы, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты. Одним из главных элементов стала историческая эмблема спортивного общества «Локомотив», которая подчеркивает связь формы с традициями клуба.

Также пресс-служба клуба показала второй белый комплект формы и пообещала раскрыть подробности его создания на следующей неделе.

Вадим Раков. Фото ФК «Локомотив»

В прошедшем сезоне «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ.