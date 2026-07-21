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21 июля, 21:27

«Локомотив» представил два комплекта формы на сезон-2026/27

Игнат Заздравин
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» показал два комплекта игровой формы на сезон-2026/27.

Домашняя форма выполнена с акцентом на историю клуба и железнодорожное наследие. При создании дизайна использовались элементы инженерной эстетики и архитектуры.

Комплект получил атласные материалы, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты. Одним из главных элементов стала историческая эмблема спортивного общества «Локомотив», которая подчеркивает связь формы с традициями клуба.

Также пресс-служба клуба показала второй белый комплект формы и пообещала раскрыть подробности его создания на следующей неделе.

Вадим Раков.
Фото ФК «Локомотив»

В прошедшем сезоне «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ.

Источник: ФК «Локомотив»
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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