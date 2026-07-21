Точилин ждет уверенную победу «Динамо» над «Крыльями» в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«С нетерпением жду старта сезона и официальных матчей. По результатам контрольных игр межсезонья и той игры, которую мы увидели в матче с ЦСКА, можно уверенно сказать, что ребята здорово поработали летом и готовы заявить о себе уже в чемпионате. У «Динамо» сыгранный состав, лидеры в самом расцвете сил и главный тренер с новыми идеями.

Думаю, что матч с «Крыльями» будет не менее ярким, чем Братское дерби, и подарит болельщикам много эмоций и голов, так что ждем большое количество болельщиков и уверенную победу в 1-м туре!» — сказал Точилин «СЭ».

«Динамо» примет «Крылья Советов» на «ВТБ Арене» 25 июля. Начало встречи — в 14.00 мск.