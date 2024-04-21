«Зенит» — «Оренбург»: Клаудиньо вывел хозяев вперед

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«Зенит» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 24-й минуте за сине-бело-голубых отличился Клаудиньо. Бразилец забил ударом из-за штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».