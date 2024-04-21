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Сегодня, 16:42

Юран тремя словами прокомментировал поражение от «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран коротко подвел итоги матча против «Динамо» (1:4) в 25-м туре РПЛ.

«Проанализируем. Готовимся к другой (игре — прим.)», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Перед матчем против «Динамо» 54-летний специалист не стал отвечать на вопрос о готовности команды к игре. По его словам, он опасается, что его слова интерпретируют неверно.

В апреле Юрана дисквалифицировали на два матча условно с годичным испытательным сроком. Специалист получил дисквалификацию за критику судейства с использованием ненормативной лексики после поражения от «Краснодара» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Сергей Юран
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
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