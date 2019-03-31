"Зенит" – "Оренбург": хозяева сыграют в лазурной форме

"Зенит" сыграет в лазурной форме на стадионе "Газпром Арена" в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", информирует официальный Твиттер питерцев. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.
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Сегодня играем в лазурном! 💙 #ЗенитОренбург pic.twitter.com/XRU5pOlZfq– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 31 марта 2019 г.
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