11:02 | Футбол — РПЛ

"Зенит" – "Оренбург": хозяева сыграют в лазурной форме

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"Зенит" сыграет в лазурной форме на стадионе "Газпром Арена" в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", информирует официальный Твиттер питерцев. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 14.00 (мск).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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Зенит - Оренбург

 

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