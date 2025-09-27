«Зенит» — «Оренбург»: Глушенков оформил дубль

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 35-й минуте забил Максим Глушенков, оформив дубль.