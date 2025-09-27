Семин считает успехи «Ахмата» заслугой Черчесова: «Один из лучших тренеров РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил 7-матчевую беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ.

«Это говорит о квалификации Черчесова, который пришел и не просил времени на адаптацию. Он человек, который хорошо знает футбол. У него хороший характер, который позволяет быстро находить общий язык и выбрать правильное направление, чтобы игроки росли. Он один из лучших наших тренеров РПЛ на данный момент», — сказал Семин «СЭ».

В субботу, 27 сентября, «Ахмат» дома разгромил «Акрон» со счетом 3:0 в игре 10-го тура чемпионата России.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года. После 10 матчей грозненская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.