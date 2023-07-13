«Зенит» объявил об аренде Одоевского в «Волгарь»

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский на правах аренды перешел в «Волгарь», сообщает пресс-служба петербуржцев.

Соглашение между клубами действует до конца сезона-2023/24.

Одоевский дебютировал за основную команду сине-бело-голубых в мае 2021 года. С того момента 20-летний голкипер провел 14 матчей, пропустил 12 мячей и 6 раз отстоял на ноль. В начале июля клуб объявил о продлении контракта с воспитанником до 2027 года.