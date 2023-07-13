Агент Миткова считает, что у «Рубина» нет интереса к игроку

Футбольный агент Николай Жейнов заявил, что «Рубин» не проявляет интереса к Димитару Миткову.

«Думаю, что у «Рубина» нет интереса к Димитару. Но могу отметить, что к нему есть интерес из России», — приводит слова Жейнова «РБ Спорт».

Митков выступал за «Рубин» с начала этого года на правах аренды из софийского «Локомотива». В минувшем сезоне 23-летний болгарский форвард провел 11 матчей за казанскую команду, не отметившись результативными действиями. «Рубин» в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.