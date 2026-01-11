Круговой — о переходе Дивеева в «Зенит»: «Ты должен был бороться...»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал переход Игоря Дивеева в «Зенит».

«Ты был избранным! Ты должен был бороться... А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

26-летний футболист подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.