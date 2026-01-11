Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенита»

Защитник Игорь Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенит».

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.

Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым.

Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!» — приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

26-летний футболист подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.