Пивоваров — о Скопинцеве: «Были допущены ошибки, которые нужно исправлять»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал присоединение защитника Дмитрия Скопинцева к команде на сборах в ОАЭ.

— Расследование пока не завершилось. Были допущены ошибки, которые нужно исправлять, чтобы не допускать их в будущем.

— Сегодня Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров.

— О лимите знаю не больше, чем вы. Рано комментировать. Сейчас играли с командой, где пять легионеров в заявке на сезон.

— Вас устраивает коммуникация с Минспорта?

— Они сами ее определяют.