Хавбек «Генгама» Сидибе перешел в «Ахмат»

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Генгама» Калиду Сидибе.

27-летний малиец подписал контракт на три года. Соглашение Сидибе с «Генгамом» истекает 30 июня. Хавбек перешел в грозненскую команду на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Сидибе провел 29 матчей в Лиге 2, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Футболист также играет на позиции центрального защитника.

На его счету два матча за сборную Мали, в том числе против сборной России (0:0) 31 марта.