Хавбек «Генгама» Сидибе перешел в «Ахмат»
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Генгама» Калиду Сидибе.
27-летний малиец подписал контракт на три года. Соглашение Сидибе с «Генгамом» истекает 30 июня. Хавбек перешел в грозненскую команду на правах свободного агента.
В сезоне-2025/26 Сидибе провел 29 матчей в Лиге 2, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Футболист также играет на позиции центрального защитника.
На его счету два матча за сборную Мали, в том числе против сборной России (0:0) 31 марта.
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|Рубин – Краснодар
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