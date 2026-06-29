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29 июня, 18:28

Хавбек «Генгама» Сидибе перешел в «Ахмат»

Руслан Минаев

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Генгама» Калиду Сидибе.

27-летний малиец подписал контракт на три года. Соглашение Сидибе с «Генгамом» истекает 30 июня. Хавбек перешел в грозненскую команду на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Сидибе провел 29 матчей в Лиге 2, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Футболист также играет на позиции центрального защитника.

На его счету два матча за сборную Мали, в том числе против сборной России (0:0) 31 марта.

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
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