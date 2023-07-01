«Зенит» — «Нефтчи»: Клаудиньо вывел петербуржцев вперед
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперед в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» — 2:1.
На 70-й минуте бразилец получил мяч на линии чужой штрафной после отскока от защитника бакинцев и точно пробил в ближний от себя угол.
Сразу после этого гола Клаудиньо покинул поле — вместо него вышел нападающий Иван Сергеев.
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