«Зенит» — «Нефтчи»: Клаудиньо вывел петербуржцев вперед

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперед в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» — 2:1.

На 70-й минуте бразилец получил мяч на линии чужой штрафной после отскока от защитника бакинцев и точно пробил в ближний от себя угол.

Сразу после этого гола Клаудиньо покинул поле — вместо него вышел нападающий Иван Сергеев.