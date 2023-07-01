«Зенит» — «Нефтчи»: Бакаев увеличил преимущество петербуржцев

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев увеличил преимущество своей команды в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» — 3:1.

На 80-й минуте хавбек получил мяч на правом фланге и пробил в дальний от себя угол ворот бакинцев.

Бакаев забил через 10 минут после выхода на замену.