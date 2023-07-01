«Зенит» — «Нефтчи»: Бакаев увеличил преимущество петербуржцев
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев увеличил преимущество своей команды в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» — 3:1.
На 80-й минуте хавбек получил мяч на правом фланге и пробил в дальний от себя угол ворот бакинцев.
Бакаев забил через 10 минут после выхода на замену.
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