«Ростов» разгромил «Черноморец» на предсезонных сборах
«Ростов» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче — 4:1.
У ростовчан отличился дублем Николай Комличенко, по одному голу на счету Романа Тугарева и Егора Голенкова. Единственный мяч новороссийцев забил Момо Туре.
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«Черноморец Н» — «Ростов» — 1:4 (0:3)
Голы: Тугарев, 19 — с пенальти (0:1). Комличенко, 23 (0:2). Комличенко, 29 (0:3). Туре, 73 (1:3). Голенков, 88 (1:4).
«Ростов»: Медведев (Песьяков, 46), Терентьев (Чернов, 46), Прохин (Осипенко, 46), Мелехин (Вахания, 46), Ионов (Игнатов, 46), Уткин (Акбашев, 46), Тугарев (Байрамян, 46), Щетинин (Миронов, 46), Лангович (Комаров, 46), Шанталий (Сухомлинов, 46), Комличенко (Тошевски, 46. Голенков, 70).
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