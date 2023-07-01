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«Зенит» стартовал с победы над «Нефтчи» на «Кубке PARI Премьер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче на предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер» — 3:1.

Единственный гол в первом тайме забил форвард бакинцев Салданья, реализовавший пенальти. Во второй половине встречи сине-бело-голубые забили три мяча: отличились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

«Зениту» предстоит провести еще два матча на «Кубке PARI Премьер»: против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

«Нефтчи» сыграет против «Црвены Звезды» 8 июля, а против «Фенербахче» — 15 июля.

Россия. Кубок PARI Премьер.
01 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Нефтчи

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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9
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