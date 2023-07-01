«Зенит» стартовал с победы над «Нефтчи» на «Кубке PARI Премьер»
«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче на предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер» — 3:1.
Единственный гол в первом тайме забил форвард бакинцев Салданья, реализовавший пенальти. Во второй половине встречи сине-бело-голубые забили три мяча: отличились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
«Зениту» предстоит провести еще два матча на «Кубке PARI Премьер»: против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).
«Нефтчи» сыграет против «Црвены Звезды» 8 июля, а против «Фенербахче» — 15 июля.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0
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|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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