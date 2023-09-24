«Зенит» — «Локомотив»: Тикнизян вывел гостей вперед на 90+1-й минуте

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил на 90+1-й минуте в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» — 2:1.

Тимур Сулейманов поборолся на фланге, Максим Глушенков подхватил мяч, вошел с ним в штрафную и прострелил, а набежавший Тикнизян замкнул эту передачу.