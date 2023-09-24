«Зенит» — «Локомотив»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным

На 61-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, не наказав Максима Глушенкова 11-метровым ударом, но ошибочно не зафиксировал его фол на Матео Кассьерре и не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот железнодорожников.

Могло показаться, что нарушение правил произошло внутри штрафной площади. Но несколько повторов убеждают, что это не так. Контакт в ногах случился за ее пределами.