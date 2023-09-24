«Зенит» — «Локомотив»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным
На 61-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, не наказав Максима Глушенкова 11-метровым ударом, но ошибочно не зафиксировал его фол на Матео Кассьерре и не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот железнодорожников.
Могло показаться, что нарушение правил произошло внутри штрафной площади. Но несколько повторов убеждают, что это не так. Контакт в ногах случился за ее пределами.
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|
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|Рубин
|8
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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