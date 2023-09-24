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Судейство

Сегодня, 18:07

«Зенит» — «Локомотив»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей, но ошибочно не наказал их штрафным

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 61-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, не наказав Максима Глушенкова 11-метровым ударом, но ошибочно не зафиксировал его фол на Матео Кассьерре и не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот железнодорожников.

Могло показаться, что нарушение правил произошло внутри штрафной площади. Но несколько повторов убеждают, что это не так. Контакт в ногах случился за ее пределами.

Вильсон Изидор&nbsp;&mdash; Артем Дзюба. «Зенит» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счет. Онлайн-трансляция матча

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Москалев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
7
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
8
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
9
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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