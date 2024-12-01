«Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 16.00, за 30 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матч РПЛ. Результат и ключевые события игры «Зенит» — «Крылья Советов» также изучайте в нашем матч-центре.

После 16-го тура «Зенит» с 39 очками занимал первое место в таблице, сине-бело-голубые в этом сезоне одержали 12 побед, потерпели одно поражение и еще три матча завершились вничью. У «Крыльев Советов» — 15 очков и 12-я строчка после четырех побед, девяти поражений и трех ничьих.