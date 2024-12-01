«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев оформил дубль

«Крылья Советов» забили третий гол в гостевом матче с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ — 3:1.

На 28-й минуте отметился Иван Сергеев, оформив дубль в игре.