Агент подтвердил информацию о переходе Стоиновича в «Химки»

Амир Ружнич, агент защитника «Целе» Душана Стоиновича, подтвердил «СЭ» информацию о том, что «Химки» подписали контракт с 20-летним словенским футболистом.

«Вчера он прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Химками», — сказал Ружнич «СЭ».

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Стоиновича в 800 тысяч евро.

Стоинович является игроком молодежной сборной Словении (U21).