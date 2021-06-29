Агент подтвердил информацию о переходе Стоиновича в «Химки»
12:15
Амир Ружнич, агент защитника «Целе» Душана Стоиновича, подтвердил «СЭ» информацию о том, что «Химки» подписали контракт с 20-летним словенским футболистом.
«Вчера он прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Химками», — сказал Ружнич «СЭ».
В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Стоиновича в 800 тысяч евро.
Стоинович является игроком молодежной сборной Словении (U21).
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю