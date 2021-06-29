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Агент подтвердил информацию о переходе Стоиновича в «Химки»

12:15
Душан Стоинович. Фото Twitter
Душан Стоинович. Фото Twitter
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Амир Ружнич, агент защитника «Целе» Душана Стоиновича, подтвердил «СЭ» информацию о том, что «Химки» подписали контракт с 20-летним словенским футболистом.

«Вчера он прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Химками», — сказал Ружнич «СЭ».

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Стоиновича в 800 тысяч евро.

Стоинович является игроком молодежной сборной Словении (U21).

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Данил Алешин все материалы автора

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