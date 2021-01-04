«Зенит» и «Спартак» сыграют с «Пахтакором»
17:00
«Спартак» и «Зенит» проведут матчи против «Пахтакора» в рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/21, сообщает пресс-служба узбекского клуба.
Обе встречи состоятся в Дубае (ОАЭ), где все три команды проведут зимние сборы. Матч «Пахтакора» с «Зенитом» запланирован на 24 января, игра со «Спартаком» — на 30 января.
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«Зенит» лидирует после 19 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 с 41 очком, «Спартак» идет на третьей строчке с 35 очками.
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