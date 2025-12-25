«Зенит» и «Спартак» попали в топ-100 клубов мира по дороговизне составов

«Зенит» и «Спартак» вошли в первую сотню клубов мира с самыми дорогими составами по версии портала Transfermarkt.

Сине-бело-голубые заняли 69-е место в рейтинге, состав питерцев оценивается в 179,9 миллиона евро. Красно-белые расположились на 97-й строчке (131,5 миллиона евро). При этом у обеих команд наблюдается снижение стоимости составов.

Рейтинг возглавил «Реал» (1,38 миллиарда евро). Следом идут «Арсенал» (1,29 миллиарда евро), «Манчестер Сити», «ПСЖ» (оба — 1,19 миллиарда евро), «Челси» (1,18 миллиарда евро) и «Барселона» (1,12 миллиарда евро).

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Спартак» (29 очков) — шестое.