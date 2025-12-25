Рианчо объяснил, почему испанские тренеры не выигрывали трофеи в России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии трофеев у испанских тренеров в России.

«Главная проблема — адаптация к российской среде. Лично я очень хорошо адаптировался к российским игрокам, у меня не было проблем за четыре года, что я жил в России: три фантастических года, полных опыта и успехов в Казани с тренерским штабом Курбана Бердыева и один не столь успешный год в Москве. Лично я считаю, что самая большая проблема для испанских тренеров — это адаптация к стране», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее стало известно, что испанский тренер «Пафоса» Хуан Карседо может возглавить «Спартак».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».