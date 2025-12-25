Баринов назвал Кисляка из ЦСКА лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, кого считает лучшим игроком первой части нынешнего сезона чемпионата России.

— Какую команду выделите в первой части сезона?

— Выделю первую четверку, — приводит matchtv.ru слова Баринова.

— Лучший футболист?

— Пусть будет Кисляк.

В сезоне-2025/26 20-летний Матвей Кисляк провел за ЦСКА 18 матчей в РПЛ, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Первую строчку занимает «Краснодар» (40 очков), вторую — «Зенит» (39), третью — «Локомотив» (37).