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«Зенит» и «Локомотив» оштрафованы на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков

17:45
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Болельщики «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (6:1) было принято решение оштрафовать оба клуба.

«КДК будет рассматривать вопросы только в рамках дисциплинарного регламента, — сказал Григорьянц. — Остальные вопросы будет рассматривать комитет по безопасности. Вопросы «Локомотива» по несоблюдению санитарных норм и использованием пиротехники не нашли отражения в рапорте матча. Делегат матча это не зафиксировал. Было принято решения оштрафовать два клуба на 100 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений».

После матча «Локомотив» выступил с заявлением, в котором назвал «вопиющим» отношение к своим болельщикам.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры