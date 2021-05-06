КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 470 тысяч рублей за нарушения в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» на 470 тысяч рублей за нарушения в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:3).

КДК РФС решил оштрафовать «Арсенал» за нарушение санитарного регламента на 50 тысяч рублей.

За использование зрителями пиротехники «Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей.

За неправомерное действие зрителей на трибунах «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч рублей.

За несоблюдение безопасности на стадионе «Арсенал» оштрафован на 300 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что в случае повторного нарушения могут последовать более строгие санкции.

За неправомерное действие зрителей, создающие угрозы собственной жизни и здоровью, «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За неправомерное действие зрителей «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Спартак» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч рублей.

Селихов оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента, взял ребенка с трибуны.

За использование пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.

За выход за пределы технической зоны Тедеско оштрафован на 30 тысяч рублей.

(Владимир Пушкарев)