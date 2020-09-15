Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отметил, что еще рано проводить аналогии между нынешним и предыдущими сезонами.

— Пока чемпионат набирает ход, прошло только семь туров, — заявил он «СЭ». — Какие-то заключения можно будет делать, когда пройдет хотя бы треть сезона. Тогда уже можно будет давать какую-то оценку, чем отличается этот сезон от остальных. В начале чемпионата разрывы не могут быть большими. Но, можно однозначно сказать, что будет больше упорных матчей.

— Часто говорят, что у «Зенита» нет конкуренции в России. Вы ее чувствуете?

— Видимо, нас хотят убаюкать, но не удастся. Отлично знаем, как оценивать наших соперников. Почивать на лаврах не собираемся. (Севастиан Терлецкий)

«Зенит» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.