«Зенит» в Санкт-Петербурге проведет матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 апреля, начало — в 19.00 (мск).

Команда Сергея Семака с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с подмосковным клубом станет последней в рамках 24-го тура РПЛ.

«Химки» Игоря Черевченко с 35 баллами занимают 9-е место. Красно-черные не проигрывают на протяжении 10 матчей в РПЛ.

Следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» — «Химки» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Химки»