«Зенит» — «Химки»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
18:00
«Зенит» в Санкт-Петербурге проведет матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 5 апреля, начало — в 19.00 (мск).
Команда Сергея Семака с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с подмосковным клубом станет последней в рамках 24-го тура РПЛ.
«Химки» Игоря Черевченко с 35 баллами занимают 9-е место. Красно-черные не проигрывают на протяжении 10 матчей в РПЛ.
Следить за текстовой трансляцией матча «Зенит» — «Химки» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Химки»
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Зачет
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