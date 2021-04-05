«Спартак» сравнил Соболева с лучшими нападающими Европы в 2021 году

«Спартак» в Twitter назвал нападающего Александра Соболева одним из лучших форвардов Европы в 2021 году.

«Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол. Машина», — говорится в сообщении.

Статистику рассчитали по времени, которое игроку требуется на один гол. На первом месте оказались Александр Соболев и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Им требуется в среднем 61 минута. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси требуется на одну минуту больше. В список попал и другой игрок «Спартака» Джордан Ларссон, которому необходимо 88 минут.

Криштиану Роналду, Эрлину Холанну и Харри Кейну, чтобы забить один гол понадобится больше 100 минут времени.

Накануне Соболев оформил дубль в победном матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).