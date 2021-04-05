В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к тренеру «Байера» Вольфу

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о том, что немецкий специалист Ханнес Вольф является одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

«Это вброс, совершенная ерунда. Мы им не интересуемся», — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, в декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт. Управляющий директор клуба Евгений Мележиков после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2) заявил, что на сегодняшний день главный тренер команды не поменял своего решения уйти после окончания сезона.

(Сергей Федоров)