На 67-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Химки» арбитр Алексей Амелин правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда в их штрафной площади в единоборстве с Лоуренсом Анвоном Николасом упал Юри Алберто.

«Зенит» — «Химки»: пенальти правильно не назначен. Скриншот трансляции.

«Зенит» — «Химки»: пенальти правильно не назначен. Скриншот трансляции.

Затем видеоассистенты Антон Фролов и Дмитрий Чельцов стали проверять этот эпизод, на что ушло три минуты. После этого ВАР убедились, что игрок гостей пихнул рукой зенитовского нападающего до того, как был выполнен угловой удар, — то есть до того, как мяч вошел в игру. В таком случае 11-метровый удар не может быть назначен.