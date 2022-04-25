Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:34

Семак оценил игру «Зенита» в матче против «Краснодара»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— Предполагали, что Краснодар будет так высоко прессинговать, имея очевидные проблемы с составом?

— Больше готов комментировать игру нашей команды. Что касается ребят, они практически всегда стараются играть активно, не отходить от своего игрового рисунка, практически всегда играть с позиции силы, контролируя мяч. Сегодняшняя игра — не исключение. Конечно, ожидали именно такой игры, какой она и получилась.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, подопечные Сергея Семака набрали 58 очков в 26 играх, опережая ближайшего преследователя — московское «Динамо» — на шесть очков.

«Краснодар» — шестой, в 25 матчах команда набрала 39 очков.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Сафонов чаще всего пропускает от «Зенита» в домашних матчах
Глушенков демонстративно ушел от рукопожатия с судьей матча «Химки» — «Крылья»
Семак сравнил игру с «Краснодаром» с матчем против «Алании»
«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ
«Можно ли говорить о чемпионстве? Давайте подождем». Радченко — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле

«Можно ли говорить о чемпионстве? Давайте подождем». Радченко — о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости