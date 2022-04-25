Семак оценил игру «Зенита» в матче против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— Предполагали, что Краснодар будет так высоко прессинговать, имея очевидные проблемы с составом?

— Больше готов комментировать игру нашей команды. Что касается ребят, они практически всегда стараются играть активно, не отходить от своего игрового рисунка, практически всегда играть с позиции силы, контролируя мяч. Сегодняшняя игра — не исключение. Конечно, ожидали именно такой игры, какой она и получилась.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, подопечные Сергея Семака набрали 58 очков в 26 играх, опережая ближайшего преследователя — московское «Динамо» — на шесть очков.

«Краснодар» — шестой, в 25 матчах команда набрала 39 очков.