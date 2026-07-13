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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция товарищеского матча

«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в товарищеском матче 13 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Соболев и Джон Джон.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в товарищеском матче в понедельник, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет на официальном сайте петербургского клуба и странице сине-бело-голубых во «ВКонтакте».

В сезоне-2025/26 «Зенит» занял первое место в РПЛ, набрав 68 очков. Махачкалинское «Динамо» финишировало на 14-й строчке турнирной таблицы с 26 очками и сохранило место в Премьер-лиге по итогам переходных матчей.

Отслеживать ключевые события игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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