«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция товарищеского матча

«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в товарищеском матче 13 июля

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в товарищеском матче в понедельник, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет на официальном сайте петербургского клуба и странице сине-бело-голубых во «ВКонтакте».

В сезоне-2025/26 «Зенит» занял первое место в РПЛ, набрав 68 очков. Махачкалинское «Динамо» финишировало на 14-й строчке турнирной таблицы с 26 очками и сохранило место в Премьер-лиге по итогам переходных матчей.

Отслеживать ключевые события игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре нашего сайта.

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