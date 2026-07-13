Лукас Вера не верит, что его могут вызвать в сборную Аргентины

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера ответил на вопрос «СЭ» о возможном вызове в сборную Аргентины.

«Не верю, что если буду отлично играть в РПЛ, то смогу получить вызов в сборную Аргентины, как это было у Дугласа Сантоса и Луиса Энрике с Бразилией. Куда там...» — сказал Вера «СЭ».

Вера перешел в «Локомотив» в январе 2026 года. В прошлом сезоне 29-летний аргентинец провел за команду 11 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее он выступал в РПЛ за «Химки» и «Оренбург».