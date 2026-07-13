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Орлов: «У Глушенкова даже взгляд изменился. Претендует на роль лидера «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру «Зенита» в контрольном матче с «Црвеной Звездой» (3:1).

— Живой матч. Открытая игра. В целом мне «Зенит» понравился. Очень мало поперечных передач, все вперед.

Правда, видно, что не все футболисты набрали форму. Немного выпадали Вендел и Андраде. Вендел пока, по сути, выполняет на поле беговую работу. А вот что касается игровых моментов, созидания... Но ничего страшного. Во всяком случае, бразилец старается, еще точно прибавит.

У «Зенита» вырисовывается неплохой тандем в атаке: Соболев — Фелипе Аугусто. По крайней мере, в контрольных матчах он выглядит сейчас эффективным. Посмотрим, что будет дальше.

Александр, конечно, может занести себе этот матч в актив. И пенальти четко реализовал, и голевой передачей отметился. Да и в целом он подкупает своим настроем. Заряжен на борьбу, на результат.

Глушенков придумывал интересные ходы. У него ведь и взгляд изменился. Во время паузы показали, как он внимательно слушал Семака, вникал в суть. Хочет быть обучаемым — это самое главное!

Его пас пяткой на Мантуана? Это же здорово. Сразу вспомнилась игра Эдуарда Стрельцова. Уводил за собой двух соперников и пасовал пяткой на свободное пространство. А там уже Михаил Гершкович!

Важно, что Глушенков отдает такую передачу не глядя, чувствует, где располагается партнер. Максим претендует на роль лидера в этой команде. Активен, инициативен, заметен. И угловые подает, и штрафные исполняет. Большой объем работы. Отрабатывает назад. Хорошо готов физически.

Фелипе Аугусто забил уже во второй контрольной встрече. Знаете, наблюдая за бразильцем и Соболевым, я сразу вспомнил, как играли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Кто-то мне возразит: рано сравнивать! Но сама идея примерно та же. Аугусто — мощный форвард с неплохой реализацией.

Гол Веги получился на загляденье. Какой у парня удар! По идее, надо ему поручать бить штрафные. Как попал! Застал голкипера врасплох. Так что интересный вариант у Семака на левом фланге обороны. Другое дело, что Дуглас Сантос еще должен подъехать (улыбается). Правда, уже всякие разговоры ходят, что он после ЧМ может получить приглашение со стороны. Пока конкретики нет.

Александр Головин и&nbsp;Геннадий Орлов.«Головин в «Зените»? Почему бы и нет?» Орлов — о Глушенкове, «Спартаке» и звонке Трампа

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ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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