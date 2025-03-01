Первак: «Оренбург» может дать в бубен «Спартаку»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак выразил мнение, что «Оренбург» может обыграть «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.

«Спартаку» достался самый легкий старт сезона, если брать матчи остальных топ-клубов. С «Оренбургом» сыграет «Спартак». Но про «Оренбург» по сути никто и ничего в это межсезонье не слышал. Никто не знает, как они готовились. Никто никакую афишу про «Оренбург» не гнал по телевидению. Я смотрю различные передачи, и об «Оренбурге» вообще никто не заикался.

В первом круге они уже обыгрывали «Спартак». И они могут подготовиться к одной отдельной игре и дать в бубен «Спартаку». И будет крышка. Плотность в турнирной таблице такая, что все может решить один тур», — приводит слова Первака Legalbet.

Матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 2 марта на «Лукойл Арене» в Москве. В первом круге оренбуржцы на своем поле обыграли красно-белых со счетом 2:0.