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Первак: «Оренбург» может дать в бубен «Спартаку»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак выразил мнение, что «Оренбург» может обыграть «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.

«Спартаку» достался самый легкий старт сезона, если брать матчи остальных топ-клубов. С «Оренбургом» сыграет «Спартак». Но про «Оренбург» по сути никто и ничего в это межсезонье не слышал. Никто не знает, как они готовились. Никто никакую афишу про «Оренбург» не гнал по телевидению. Я смотрю различные передачи, и об «Оренбурге» вообще никто не заикался.

В первом круге они уже обыгрывали «Спартак». И они могут подготовиться к одной отдельной игре и дать в бубен «Спартаку». И будет крышка. Плотность в турнирной таблице такая, что все может решить один тур», — приводит слова Первака Legalbet.

Матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 2 марта на «Лукойл Арене» в Москве. В первом круге оренбуржцы на своем поле обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Источник: Legalbet
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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

Зенит

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Динамо Мх

 5
П
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Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

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