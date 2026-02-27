«Зенит» победил «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в матче 19-го тура чемпионата России — 1:0. Игра, ставшая первой в РПЛ после зимней паузы, прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол на 87-й минуте забил Луис Энрике, который вышел на замену на 61-й минуте. На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

За сине-бело-голубых в этом матче дебютировали нападающие Джон Джон, Джон Дуран, а также защитник Игорь Дивеев — все трое присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.

Питерцы 8 марта в гостях сыграют с «Оренбургом», а калининградская команда днем ранее на выезде встретится с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Получай удовольствие от спорта вместе с FONBET — регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей